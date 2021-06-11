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Вот здесь поправь еще: кошка помогает девушке правильно расчесать волосы – видео

"Вот здесь поправь еще": кошка мило помогает девушке правильно расчесать волосы – видео

photo: @misshmhm / TIkTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (791)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210611/251994920/Vot-zdes-poprav-esche-koshka-milo-pomogaet-devushke-pravilno-raschesat-volosy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

С таким стилистом девушка точно не пропадет – зоркий глаз питомца не позволит допустить ошибку.

 

На кадрах видно, как девушка стоит в ванной комнате около зеркала, а на раковине сидит ее кошка. Она внимательно смотрит, как хозяйка расчесывает свои длинные волосы, и лапками двигает у своей головы, подражая ей. Причем девушке она никак не мешает, словно не играется, а помогает ей не пропустить ничего и расчесать волосы правильно.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (791)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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