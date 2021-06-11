"Вот здесь поправь еще": кошка мило помогает девушке правильно расчесать волосы – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

С таким стилистом девушка точно не пропадет – зоркий глаз питомца не позволит допустить ошибку.

На кадрах видно, как девушка стоит в ванной комнате около зеркала, а на раковине сидит ее кошка. Она внимательно смотрит, как хозяйка расчесывает свои длинные волосы, и лапками двигает у своей головы, подражая ей. Причем девушке она никак не мешает, словно не играется, а помогает ей не пропустить ничего и расчесать волосы правильно.

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