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Беременная женщина

Врач показал, как выглядят животы беременных женщин на МРТ, и напугал Сеть – видео

photo : Pixabay / Pexels
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210611/251997783/Vrach-pokazal-kak-vyglyadyat-zhivoty-beremennykh-zhenschin-na-MRT-i-napugal-Set--video.html

Пользователи Сети отметили, что после такого зрелища ночью им наверняка приснится парочка кошмаров

По его словам, именно по этой причине беременным нечасто показывают МРТ – выглядит жутковато.

На кадрах видно, как врач стоит на фоне МРТ-снимков еще не родившихся детей и отвечает на вопрос одного из подписчика, показывают ли снимки мамам. По его словам, он думает, что никакая будущая мама не захочет такое и даже не знает, как объяснить, что это их ребенок, потому что выглядит МРТ довольно жутко. Он также добавил, что сомневается, что будущая мама хочет знать, что ее ребенок в утробе выглядит так. Поэтому МРТ показывают родителям, только если они об этом попросят и будут уверены, что хотят это увидеть.

 
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