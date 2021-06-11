Врач показал, как выглядят животы беременных женщин на МРТ, и напугал Сеть – видео

По его словам, именно по этой причине беременным нечасто показывают МРТ – выглядит жутковато.

На кадрах видно, как врач стоит на фоне МРТ-снимков еще не родившихся детей и отвечает на вопрос одного из подписчика, показывают ли снимки мамам. По его словам, он думает, что никакая будущая мама не захочет такое и даже не знает, как объяснить, что это их ребенок, потому что выглядит МРТ довольно жутко. Он также добавил, что сомневается, что будущая мама хочет знать, что ее ребенок в утробе выглядит так. Поэтому МРТ показывают родителям, только если они об этом попросят и будут уверены, что хотят это увидеть.