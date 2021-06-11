Схватка щенков шарпея с игрушечным пауком развеселила Сеть – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Этим маленьким песикам всего пять недель, но они уже готовы столкнуться лицом к лицу с опасностями. И они уже знают, что вместе врага победить проще, чем по одному, поэтому щенки объединяются против неизвестного существа. Видно, что малышам страшно из-за механического паука, бегающего в разные стороны, но они все же пытаются напугать его в ответ, лая и делая резкие рывки в его сторону.

"Если не брать в счет отвратительного паука, это самая милая вещь, которую я сегодня видел", – отметили в комментариях.

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