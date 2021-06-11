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Сражение щенков шарпея с игрушечным пауком умилило Сеть – видео

Схватка щенков шарпея с игрушечным пауком развеселила Сеть – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (792)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0b/251998555.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210611/251998565/Skhvatka-schenkov-sharpeya-s-igrushechnym-paukom-razveselila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Этим маленьким песикам всего пять недель, но они уже готовы столкнуться лицом к лицу с опасностями. И они уже знают, что вместе врага победить проще, чем по одному, поэтому щенки объединяются против неизвестного существа. Видно, что малышам страшно из-за механического паука, бегающего в разные стороны, но они все же пытаются напугать его в ответ, лая и делая резкие рывки в его сторону.

"Если не брать в счет отвратительного паука, это самая милая вещь, которую я сегодня видел", – отметили в комментариях.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (792)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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