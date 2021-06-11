Схватка щенков шарпея с игрушечным пауком развеселила Сеть – видео

Этим маленьким песикам всего пять недель, но они уже готовы столкнуться лицом к лицу с опасностями. И они уже знают, что вместе врага победить проще, чем по одному, поэтому щенки объединяются против неизвестного существа. Видно, что малышам страшно из-за механического паука, бегающего в разные стороны, но они все же пытаются напугать его в ответ, лая и делая резкие рывки в его сторону.
"Если не брать в счет отвратительного паука, это самая милая вещь, которую я сегодня видел", – отметили в комментариях.
Смотрите на видео также:
- Щенок впервые залаял и испугался собственного голоса
- Крохотный щенок разозлился из-за икоты и умилил своим поведением всех
-
Хозяин застал щенка за милой игрой с бабочкой