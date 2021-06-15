Кушающий стоя на коленях котенок удивил всех – видео

По его словам, такую позу во время трапезы у пушистых он видит впервые, и пользователи с ним согласны.
На кадрах видно, как мужчина кормит крохотного котенка из бутылки с молоком, а сам пушистый стоит на полу в очень странной позе – напоминающей стойку на коленях у людей. Причем, судя по всему, ему довольно удобно. Вот только пользователей Сети он знатно удивил. Они в шутку пишут, что котенок сломался, и удивляются увиденному.
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