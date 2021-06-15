Снежному леопарду в зоопарке бросили тыкву – видео его забавной реакции

Удивительно, как хищник, способный держать в страхе всех животных, боится простой тыквы.
Этот забавный случай произошел в зоопарке Сан-Диего (США). На кадрах видно, как леопард ходит по вольеру, когда внезапно замечает вдали тыкву. Сначала он пятится назад, а поток кувырками, прыжками и другими странными действиями приближается к непонятной штуковине. От страха хищник крутится и вертится вокруг тыквы, словно танцует на дискотеке, что веселит всех людей.
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