10:56 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск
Снежному леопарду бросили в вольер тыкву – его забавная реакция на видео

Снежному леопарду в зоопарке бросили тыкву – видео его забавной реакции

photo: Fuzzy Tongue / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252022818.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210615/252023204/Snezhnomu-leopardu-v-zooparke-brosili-tykvu--video-ego-zabavnoy-reaktsii.html

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Удивительно, как хищник, способный держать в страхе всех животных, боится простой тыквы.

Этот забавный случай произошел в зоопарке Сан-Диего (США). На кадрах видно, как леопард ходит по вольеру, когда внезапно замечает вдали тыкву. Сначала он пятится назад, а поток кувырками, прыжками и другими странными действиями приближается к непонятной штуковине. От страха хищник крутится и вертится вокруг тыквы, словно танцует на дискотеке, что веселит всех людей.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться