Щенок с головой в форме сердца умилил пользователей Сети – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этого милого десятимесячного щенка породы акита-ину зовут Боб, и у него потрясающие пушистые уши. На кадрах видно, как хозяйка выходит на крыльцо дома, где отдыхает питомец. Как только он оборачивается, становится понятно, почему песик так влюбил в себя всех – его голова вместе с ушами создает форму сердца.

"Какие бесподобные уши", "Этот песик своим видом излучает любовь", "Повезло же хозяевам с таким красавцем" – такие комментарии оставляют пользователи Сети, умиляясь виду животного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ムク毛の秋田犬 ”柳田ボブ” (@yanagida_bob_akita)

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