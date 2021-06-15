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Щенок с головой в форме сердца умилил пользователей Сети – видео

Щенок с головой в форме сердца умилил пользователей Сети – видео

photo: @yanagida_bob_akita / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (794)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210615/252025026/Schenok-s-golovoy-v-forme-serdtsa-umilil-polzovateley-Seti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этого милого десятимесячного щенка породы акита-ину зовут Боб, и у него потрясающие пушистые уши. На кадрах видно, как хозяйка выходит на крыльцо дома, где отдыхает питомец. Как только он оборачивается, становится понятно, почему песик так влюбил в себя всех – его голова вместе с ушами создает форму сердца.

 

"Какие бесподобные уши", "Этот песик своим видом излучает любовь", "Повезло же хозяевам с таким красавцем" – такие комментарии оставляют пользователи Сети, умиляясь виду животного.

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Публикация от ムク毛の秋田犬 ”柳田ボブ” (@yanagida_bob_akita)

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (794)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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