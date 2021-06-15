Щенок с головой в форме сердца умилил пользователей Сети – видео

Этого милого десятимесячного щенка породы акита-ину зовут Боб, и у него потрясающие пушистые уши. На кадрах видно, как хозяйка выходит на крыльцо дома, где отдыхает питомец. Как только он оборачивается, становится понятно, почему песик так влюбил в себя всех – его голова вместе с ушами создает форму сердца.
"Какие бесподобные уши", "Этот песик своим видом излучает любовь", "Повезло же хозяевам с таким красавцем" – такие комментарии оставляют пользователи Сети, умиляясь виду животного.
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