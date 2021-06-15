Крохотный йоркширский терьер загнал на дерево забредшего в гости медведя – видео

Как там говорится, размер не имеет значения. Главное, сколько храбрости и смелости в питомце.

На кадрах видно, как медведь зашел на задний двор небольшого домика и не торопится уходить, потому что ищет что-то в траве. Внезапно он оборачивается и видит приближающуюся к нему лающую опасность – маленького йоркширского терьера, который гостям не рад. К счастью для зверя, рядом стояла пара деревьев, поэтому он быстро вскарабкался туда, избежав кары песика. Малыш готов был вскарабкаться за ним, но не смог, поэтому остался лаять внизу. Выждав удобный момент, когда он отбежит, медведь быстро сполз вниз и убежал восвояси.

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