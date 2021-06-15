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Новый зоопарк

Крохотный йоркширский терьер загнал на дерево забредшего в гости медведя – видео

© Sputnik / Levan Avlabreli
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210615/252025313/Krokhotnyy-yorkshirskiy-terer-zagnal-na-derevo-zabredshego-v-gosti-medvedya--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как там говорится, размер не имеет значения. Главное, сколько храбрости и смелости в питомце.

 

На кадрах видно, как медведь зашел на задний двор небольшого домика и не торопится уходить, потому что ищет что-то в траве. Внезапно он оборачивается и видит приближающуюся к нему лающую опасность – маленького йоркширского терьера, который гостям не рад. К счастью для зверя, рядом стояла пара деревьев, поэтому он быстро вскарабкался туда, избежав кары песика. Малыш готов был вскарабкаться за ним, но не смог, поэтому остался лаять внизу. Выждав удобный момент, когда он отбежит, медведь быстро сполз вниз и убежал восвояси.

Смотрите на видео также:

Теги:
Медведь, Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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