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Как такое объяснить страховой?: в Индии земля проглотила машину – видео удивило Сеть

"Как такое объяснить страховой?": в Индии земля "проглотила" машину – видео удивило Сеть

photo: @subosrivastava / Twitter
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210615/252028978/Kak-takoe-obyasnit-strakhovoy-v-Indii-zemlya-proglotila-mashinu--video-udivilo-Set.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи посочувствовали водителю и задались вопросом – как такое происшествие объяснять страховой.

На кадрах видно, как на автомобильной парковке города Мумбай стоят несколько машин, водителю одного из которой повезло меньше всего. Внезапно ее начало засасывать под землю, и буквально через минуту от машины не осталось и следа.

Как стало известно позднее, он провалился в колодец, который был перекрыт ненадлежащим образом, чтобы создать парковку. А проливные дожди привели область к заболачиванию. Чтобы вытащить машину наверх, жителям пришлось вызывать специальные службы. Сначала откачивали воду, а затем с помощью крана подняли и автомобиль.

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