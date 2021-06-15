"Как такое объяснить страховой?": в Индии земля "проглотила" машину – видео удивило Сеть

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи посочувствовали водителю и задались вопросом – как такое происшествие объяснять страховой.

На кадрах видно, как на автомобильной парковке города Мумбай стоят несколько машин, водителю одного из которой повезло меньше всего. Внезапно ее начало засасывать под землю, и буквально через минуту от машины не осталось и следа.

#MumbaiRains

Car swallowed completely by a sinkhole in residential complex in Mumbai.. Later discovered that it was a covered well under a parking lot! pic.twitter.com/nvLct0QqfU — Subodh Srivastava 🇮🇳 (@SuboSrivastava) June 13, 2021

Как стало известно позднее, он провалился в колодец, который был перекрыт ненадлежащим образом, чтобы создать парковку. А проливные дожди привели область к заболачиванию. Чтобы вытащить машину наверх, жителям пришлось вызывать специальные службы. Сначала откачивали воду, а затем с помощью крана подняли и автомобиль.