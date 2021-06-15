Собаки сообща сбили хозяина с ног, чтобы его зацеловать – забавное видео

Мало того, что сбили, так еще и встать не давали. Надо же проверить, все ли с ним хорошо!

На кадрах видно, как мужчина в синем дождевике стоит на маленькой лесенке-препятствии посреди игровой зоны для собак. Внезапно стоящая перед ним собака поднимается на задние лапы и толкает мужчину, а стоящая сзади – мешает ему удержать равновесие. В результате мужчина падает на землю, и все собаки вместе бегут к нему и облепляют со всех сторон, мешая даже встать. И только злость мужчины, оттолкнувшего одну из собак, портит это милейшее видео.

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