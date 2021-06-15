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Слаженная работа: собаки сообща сбили хозяина с ног, чтобы его зацеловать – забавное видео

Собаки сообща сбили хозяина с ног, чтобы его зацеловать – забавное видео

photo: @slobe999 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (795)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252030024.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210615/252030083/Sobaki-soobscha-sbili-khozyaina-s-nog-chtoby-ego-zatselovat--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Мало того, что сбили, так еще и встать не давали. Надо же проверить, все ли с ним хорошо!

 

На кадрах видно, как мужчина в синем дождевике стоит на маленькой лесенке-препятствии посреди игровой зоны для собак. Внезапно стоящая перед ним собака поднимается на задние лапы и толкает мужчину, а стоящая сзади – мешает ему удержать равновесие. В результате мужчина падает на землю, и все собаки вместе бегут к нему и облепляют со всех сторон, мешая даже встать. И только злость мужчины, оттолкнувшего одну из собак, портит это милейшее видео.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (795)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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