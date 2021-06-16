"Мое настроение по жизни": загрустивший на мини-вечеринке кот Степан покорил Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Комментаторы отметили, что прекрасно понимают состояние котика, и выразили желание его приобнять.

На кадрах видно, как кот по имени Степан сидит за столом и немного грустит. Перед ним лежат конфеты и апельсиновый сок с трубочкой, а в комнате крутится маленький дискошар, освещая стены разными цветами. Атмосфера веселья здесь определенно присутствует, но не для пушистого. С каждой секундой видео он становится грустнее и грустнее, пока совсем с печалью не опускает голову, прикрыв глаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

"Утренник по-взрослому", – написала в комментариях подписчица кота.

"Это мои планы на сегодняшний день", – добавил другой пользователь.

"Хочу к нему на вечеринку", – заявила еще одна любительница животных.

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