"Мое настроение по жизни": загрустивший на мини-вечеринке кот Степан покорил Сеть – видео

Комментаторы отметили, что прекрасно понимают состояние котика, и выразили желание его приобнять.
На кадрах видно, как кот по имени Степан сидит за столом и немного грустит. Перед ним лежат конфеты и апельсиновый сок с трубочкой, а в комнате крутится маленький дискошар, освещая стены разными цветами. Атмосфера веселья здесь определенно присутствует, но не для пушистого. С каждой секундой видео он становится грустнее и грустнее, пока совсем с печалью не опускает голову, прикрыв глаза.
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"Утренник по-взрослому", – написала в комментариях подписчица кота.
"Это мои планы на сегодняшний день", – добавил другой пользователь.
"Хочу к нему на вечеринку", – заявила еще одна любительница животных.
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