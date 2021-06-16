Пес бежал по всему городу за машиной скорой помощи, забравшей его хозяйку – видео

Фельдшеры скорой помощи настолько удивились происходящему, что не могли не заснять это на камеру.
Этот удивительный случай произошел в Турции. Пес породы золотистый ретривер является специально обученным питомцем для помощи людям с проблемами со здоровьем, каковой и является его хозяйка. Она проходила лечение у себя дома, однако в определенный момент ее было решено забрать в клинику для более тщательного ухода.
На кадрах видно, как собака ни на секунду не отходит от девушки, которую сажают в машину скорой помощи. Затем, когда она начинает движение, пес начинает бежать за ней вслед. И так до самой больницы, где он ждал возвращения хозяйки.
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