Пес бежал по всему городу за машиной скорой помощи, забравшей его хозяйку – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Фельдшеры скорой помощи настолько удивились происходящему, что не могли не заснять это на камеру.

Этот удивительный случай произошел в Турции. Пес породы золотистый ретривер является специально обученным питомцем для помощи людям с проблемами со здоровьем, каковой и является его хозяйка. Она проходила лечение у себя дома, однако в определенный момент ее было решено забрать в клинику для более тщательного ухода.

На кадрах видно, как собака ни на секунду не отходит от девушки, которую сажают в машину скорой помощи. Затем, когда она начинает движение, пес начинает бежать за ней вслед. И так до самой больницы, где он ждал возвращения хозяйки.

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