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Мама-кошка учит крохотного котенка спускаться с лестницы – милое видео

Мама-кошка учит крохотного котенка спускаться с лестницы – милое видео

photo: @versocats / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (797)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252039076.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210616/252039117/Mama-koshka-uchit-krokhotnogo-kotenka-spuskatsya-s-lestnitsy--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сам он разобраться не смог и чуть было не свалился кубарем, но мама оказалась тут как тут.

 

На кадрах видно, как маленький котик спускается по каменной лестнице с высокими ступеньками. По высоте они в два, а то и в три раза больше пушистика. Неудивительно, что первая его попытка спуститься завершилась провалом – котенок не удержал равновесие на передних лапках и перелетел через голову. К счастью, неподалеку оказалась мама малыша, которая подозвала его коротким мяуканьем, и сама спустилась ниже, показав, как надо. Внимательно посмотрев, котенок успешно повторил за мамой и спустился без падений.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (797)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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