Мама-кошка учит крохотного котенка спускаться с лестницы – милое видео

Сам он разобраться не смог и чуть было не свалился кубарем, но мама оказалась тут как тут.
На кадрах видно, как маленький котик спускается по каменной лестнице с высокими ступеньками. По высоте они в два, а то и в три раза больше пушистика. Неудивительно, что первая его попытка спуститься завершилась провалом – котенок не удержал равновесие на передних лапках и перелетел через голову. К счастью, неподалеку оказалась мама малыша, которая подозвала его коротким мяуканьем, и сама спустилась ниже, показав, как надо. Внимательно посмотрев, котенок успешно повторил за мамой и спустился без падений.
Смотрите на видео также:
- Крохотный котенок учится поведению в жизни из мультфильма
- Мама учит котенка прыгать с высоты, но бабушка-кошка ее методами недовольна
- Мама-кошка привела котенка познакомиться с питбулем
- Мама-кошка доверила охрану новорожденных котят двум овчаркам