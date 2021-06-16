Мама-кошка учит крохотного котенка спускаться с лестницы – милое видео

Сам он разобраться не смог и чуть было не свалился кубарем, но мама оказалась тут как тут.

На кадрах видно, как маленький котик спускается по каменной лестнице с высокими ступеньками. По высоте они в два, а то и в три раза больше пушистика. Неудивительно, что первая его попытка спуститься завершилась провалом – котенок не удержал равновесие на передних лапках и перелетел через голову. К счастью, неподалеку оказалась мама малыша, которая подозвала его коротким мяуканьем, и сама спустилась ниже, показав, как надо. Внимательно посмотрев, котенок успешно повторил за мамой и спустился без падений.

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