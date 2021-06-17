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Гараж мужчины стал местом встречи секретной банды котов – забавное видео

Гараж мужчины стал тайным местом сбора секретной банды котов – забавное видео

photo: STUDIO_O MIX VIDEO DJ RAnks / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (799)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252044398.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210617/252044405/Garazh-muzhchiny-stal-taynym-mestom-sbora-sekretnoy-bandy-kotov--zabavnoe-video.html

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Забавные кадры с камеры наблюдения стали объектом внимания и поводом для шуток в Сети.

Как рассказал автор видео, он забыл закрыть на ночь дверь гаража. На следующее утро он решил пересмотреть запись на камере наблюдения и увидел банду пушистых. На кадрах видно, как несколько котов медленно поднимаются к гаражу и заходят внутрь. По мнению автора, его гараж "стал местом встречи секретной банды котов". Они с супругой посчитали, что вид у животных довольно заговорщический.

"Вот где кошки строят планы мирового господства и гадят", "Последний даже оглянулся, чтобы убедиться, что все зашли", "Посмотрите на время, все странные вещи всегда происходят в три часа ночи", – шутят комментаторы.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (799)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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