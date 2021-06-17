Гараж мужчины стал тайным местом сбора секретной банды котов – забавное видео

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Забавные кадры с камеры наблюдения стали объектом внимания и поводом для шуток в Сети.

Как рассказал автор видео, он забыл закрыть на ночь дверь гаража. На следующее утро он решил пересмотреть запись на камере наблюдения и увидел банду пушистых. На кадрах видно, как несколько котов медленно поднимаются к гаражу и заходят внутрь. По мнению автора, его гараж "стал местом встречи секретной банды котов". Они с супругой посчитали, что вид у животных довольно заговорщический.

"Вот где кошки строят планы мирового господства и гадят", "Последний даже оглянулся, чтобы убедиться, что все зашли", "Посмотрите на время, все странные вещи всегда происходят в три часа ночи", – шутят комментаторы.

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