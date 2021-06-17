Жених упал в обморок: реакция невесты разозлила пользователей Сети – видео

Жениху не повезло потерять сознание во время свадебной церемонии, но это, по мнению многих людей, показало истинную сущность его возлюбленной

Молодой парень, видимо, перенервничал, но реакция его возлюбленной оказалась очень неоднозначной.

На кадрах видно, как пара стоит во Дворце бракосочетания, а регистратор сообщает, что пришло время "скрепить подписями семейный союз". Когда женщина завершает свою речь, жених пошатывается и, закатывая глаза, падает на пол. Его невеста же в это время прикрывает лицо рукой и отстраняется назад, пока другие пытаются привести парня в чувство.

"Невеста вместо того, чтобы к жениху кинуться, отстранилась от него. О многом говорит... Она с ним, но не за него... все временно", – прокомментировал один из пользователей.

"Еще не жена, а уже показала себя, даже не подошла к жениху!" – добавил другой.

"Теперь он знает, что если в жизни так случится, что он упадет, его жена отойдет от него", – отметил комментатор.

"Да, все так, как написали выше, она проявила себя в полной мере: тут же отстранилась. По жизни будет так же – как только мужик попадет под удар – она тут же отскочит и будет смотреть… Совет: разводись пока нет общего имущества и детей. Минимум – жесткий брачный контракт", – предупредил героя видео неравнодушный пользователь.

Многим пользователям не понравилось и то, что в конце видео парень решил поцеловать невесту, а она от него отвернулась и подставила щеку. Большинство комментаторов предостерегли жениха от "чужой жены" и "брака, который обречен".

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