Жених упал в обморок: реакция невесты разозлила пользователей Сети – видео

Молодой парень, видимо, перенервничал, но реакция его возлюбленной оказалась очень неоднозначной.
На кадрах видно, как пара стоит во Дворце бракосочетания, а регистратор сообщает, что пришло время "скрепить подписями семейный союз". Когда женщина завершает свою речь, жених пошатывается и, закатывая глаза, падает на пол. Его невеста же в это время прикрывает лицо рукой и отстраняется назад, пока другие пытаются привести парня в чувство.
"Невеста вместо того, чтобы к жениху кинуться, отстранилась от него. О многом говорит... Она с ним, но не за него... все временно", – прокомментировал один из пользователей.
"Еще не жена, а уже показала себя, даже не подошла к жениху!" – добавил другой.
"Теперь он знает, что если в жизни так случится, что он упадет, его жена отойдет от него", – отметил комментатор.
"Да, все так, как написали выше, она проявила себя в полной мере: тут же отстранилась. По жизни будет так же – как только мужик попадет под удар – она тут же отскочит и будет смотреть… Совет: разводись пока нет общего имущества и детей. Минимум – жесткий брачный контракт", – предупредил героя видео неравнодушный пользователь.
Многим пользователям не понравилось и то, что в конце видео парень решил поцеловать невесту, а она от него отвернулась и подставила щеку. Большинство комментаторов предостерегли жениха от "чужой жены" и "брака, который обречен".
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