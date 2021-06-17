11:50 17 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8356
  • 100 RUB4.3968
  • USD3.1657
Поиск
Реакция невесты на упавшего в обморок жениха разозлила пользователей Сети – видео

Жених упал в обморок: реакция невесты разозлила пользователей Сети – видео

photo: World Wide Web / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252045986.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210617/252046020/Zhenikh-upal-v-obmorok-reaktsiya-nevesty-razozlila-polzovateley-Seti--video.html

Жениху не повезло потерять сознание во время свадебной церемонии, но это, по мнению многих людей, показало истинную сущность его возлюбленной

Молодой парень, видимо, перенервничал, но реакция его возлюбленной оказалась очень неоднозначной.

На кадрах видно, как пара стоит во Дворце бракосочетания, а регистратор сообщает, что пришло время "скрепить подписями семейный союз". Когда женщина завершает свою речь, жених пошатывается и, закатывая глаза, падает на пол. Его невеста же в это время прикрывает лицо рукой и отстраняется назад, пока другие пытаются привести парня в чувство.

"Невеста вместо того, чтобы к жениху кинуться, отстранилась от него. О многом говорит... Она с ним, но не за него... все временно", – прокомментировал один из пользователей.

"Еще не жена, а уже показала себя, даже не подошла к жениху!" – добавил другой.

"Теперь он знает, что если в жизни так случится, что он упадет, его жена отойдет от него", – отметил комментатор.

"Да, все так, как написали выше, она проявила себя в полной мере: тут же отстранилась. По жизни будет так же – как только мужик попадет под удар – она тут же отскочит и будет смотреть… Совет: разводись пока нет общего имущества и детей. Минимум – жесткий брачный контракт", – предупредил героя видео неравнодушный пользователь.

Многим пользователям не понравилось и то, что в конце видео парень решил поцеловать невесту, а она от него отвернулась и подставила щеку. Большинство комментаторов предостерегли жениха от "чужой жены" и "брака, который обречен".

Смотрите также:

Теги:
Свадьба, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Батуми открыли пляжный сезон - как развлекаются на Черном море
Морской отдых в Грузии - в Батуми стартовал новый летний сезон
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться