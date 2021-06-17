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Даже сфинксам не нравятся сфинксы: кот без шерсти впервые увидел себя в зеркале – видео

"Даже сфинксам не нравятся сфинксы": кот без шерсти впервые увидел себя в зеркале – видео

photo: @dashu_cat / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (800)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252048462.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210617/252048502/Dazhe-sfinksam-ne-nravyatsya-sfinksy-kot-bez-shersti-vpervye-uvidel-sebya-v-zerkale--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Такое зрелище не для слабонервных, поэтому питомец постоял, постоял и убежал от греха подальше.

 

На кадрах видно, как кот породы сфинкс стоит на сумке, лежащей на полу, и смотрит в зеркало. Судя по его позе, незваному гостю он ни капли не рад и даже готов его прогнать. Однако зеркальный кот тоже не трус какой-то – отвечает взаимно. В конце концов питомец не может найти себе места и просто убегает.

"Даже сфинксам не нравятся сфинксы", – пошутил один из комментаторов.

"Если бы мне такая приснилась, я бы не так раскорячился", – добавил второй.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (800)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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