"Даже сфинксам не нравятся сфинксы": кот без шерсти впервые увидел себя в зеркале – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Такое зрелище не для слабонервных, поэтому питомец постоял, постоял и убежал от греха подальше.

На кадрах видно, как кот породы сфинкс стоит на сумке, лежащей на полу, и смотрит в зеркало. Судя по его позе, незваному гостю он ни капли не рад и даже готов его прогнать. Однако зеркальный кот тоже не трус какой-то – отвечает взаимно. В конце концов питомец не может найти себе места и просто убегает.

"Даже сфинксам не нравятся сфинксы", – пошутил один из комментаторов.

"Если бы мне такая приснилась, я бы не так раскорячился", – добавил второй.

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