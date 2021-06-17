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Крошечный голодный котенок будит хозяев самым жестоким способом – смешное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (801)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252051840.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210617/252051841/Kroshechnyy-golodnyy-kotenok-budit-khozyaev-samym-zhestokim-sposobom--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Он нашел ключик, который подойдет к любой двери. От такого невозможно не проснуться.

 

На кадрах видно, как парень лежит на кровати с закрытыми глазами, притворяясь спящим, чтобы показать, через что ему приходится проходить в моменты отдыха. На его лице же сидит крохотный котенок, которому нет и месяца и который очень часто голоден. Чтобы привлечь внимание хозяев, он буквально засовывает свою маленькую мордочку в ухо парню и начинает кричать. Точнее, пищать.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (801)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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