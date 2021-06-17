Крошечный голодный котенок будит хозяев самым жестоким способом – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Он нашел ключик, который подойдет к любой двери. От такого невозможно не проснуться.

На кадрах видно, как парень лежит на кровати с закрытыми глазами, притворяясь спящим, чтобы показать, через что ему приходится проходить в моменты отдыха. На его лице же сидит крохотный котенок, которому нет и месяца и который очень часто голоден. Чтобы привлечь внимание хозяев, он буквально засовывает свою маленькую мордочку в ухо парню и начинает кричать. Точнее, пищать.

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