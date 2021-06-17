Крошечный голодный котенок будит хозяев самым жестоким способом – смешное видео

Он нашел ключик, который подойдет к любой двери. От такого невозможно не проснуться.
На кадрах видно, как парень лежит на кровати с закрытыми глазами, притворяясь спящим, чтобы показать, через что ему приходится проходить в моменты отдыха. На его лице же сидит крохотный котенок, которому нет и месяца и который очень часто голоден. Чтобы привлечь внимание хозяев, он буквально засовывает свою маленькую мордочку в ухо парню и начинает кричать. Точнее, пищать.
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