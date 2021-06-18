Добродушный щенок делится едой с дикими енотами – милое видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Мы являемся свидетелями зарождения необычной дружбы между домашним и дикими животными.

На кадрах видно, как щенок по кличке Шеф сидит на заднем дворе дома вместе с дикими енотами, которые тоже еще дети, как и он. Все вместе они наслаждаются в пасмурный и дождливый день обедом. И песик совсем не против, что животные лезут в его миску, и сами животные не жадные – не мешают щенку трапезничать.

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