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Добродушный щенок делится едой с дикими енотами – милое видео

Добродушный щенок делится едой с дикими енотами – милое видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (803)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252058791.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210618/252058833/Dobrodushnyy-schenok-delitsya-edoy-s-dikimi-enotami--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Мы являемся свидетелями зарождения необычной дружбы между домашним и дикими животными.

На кадрах видно, как щенок по кличке Шеф сидит на заднем дворе дома вместе с дикими енотами, которые тоже еще дети, как и он. Все вместе они наслаждаются в пасмурный и дождливый день обедом. И песик совсем не против, что животные лезут в его миску, и сами животные не жадные – не мешают щенку трапезничать.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (803)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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