Добродушный щенок делится едой с дикими енотами – милое видео

Мы являемся свидетелями зарождения необычной дружбы между домашним и дикими животными.
На кадрах видно, как щенок по кличке Шеф сидит на заднем дворе дома вместе с дикими енотами, которые тоже еще дети, как и он. Все вместе они наслаждаются в пасмурный и дождливый день обедом. И песик совсем не против, что животные лезут в его миску, и сами животные не жадные – не мешают щенку трапезничать.
Смотрите на видео также:
- "Том и Джерри?": уличная кошка просит крысу поделиться едой
- Добродушный кот поделился кормом с голодным щенком
- Попытки енота перепрыгнуть перегородку в комнате вслед за котом рассмешили Сеть