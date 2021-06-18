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Изобретательный папа занял младенца обычным роботом-пылесосом – видео

Изобретательный папа равзлек младенца обычным роботом-пылесосом – видео

photo: LADbible / FB
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210618/252062502/Izobretatelnyy-papa-ravzlek-mladentsa-obychnym-robotom-pylesosom--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Что только не придумаешь, чтобы занять ребенка, а самому немного отдохнуть и уделить себе время.

На кадрах видно, как маленький ребенок лежит животом на роботе-пылесосе, а его ножки свисают на пол, но не касаются его. Малыш катается спокойно, не кричит, но и не смеется. За всем этим наблюдают собака и мать ребенка.

Робот-пылесос не врезается в стену, не двигается слишком быстро и не останавливается, а значит, ребенок будет в безопасности. К тому же вряд ли ему быстро надоест такое легкое передвижение по дому без лишних усилий, и родители смогут сделать что-то важное по дому или немного отдохнуть. Гениально!

Смотрите на видео также:

Теги:
дети и родители, Смешные видео, Вирусные видео

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