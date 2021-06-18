Гарри и Лиза Галкины поздравили папу с днем рождения милой песней – видео

В комментариях пользователи отмечают, что у Максима и Аллы Пугачевой сложилась замечательная семья – и дети, и родители молодцы

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой решили обрадовать папу необычной праздничной песней.

Сегодня Галкину исполняется 45 лет. Артист принимает открытки и поздравления от фанатов, звездных товарищей и, конечно, от семьи. Лучше всех звезду поздравили его дети – Гарри и Лиза Галкины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Они сочинили для любимого отца песню в стиле рэп и спели ее на камеру перед Максимом. В ней они поздравили его с днем рождения и отметили, что он "вырос достойным и умным мужчиной, образцом для подражания, верным и сильным". Гарри и Лиза заявили, что рады быть его детьми и что хотят вырасти такими же, как он.

В комментариях пользователи отмечают, что у Максима и Аллы Пугачевой сложилась замечательная семья, а дети невероятно воспитанные. Их праздничная песня понравилась абсолютно всем.

"С Днём рождения, Максим! Любуюсь вашими детками, песня супер, в стиле рэп. Классно спели. Такие хорошие у вас детки, не избалованные, скромные и талантливые", – написала пользовательница nina_storozhenko.

"Вау! Какое классное поздравление! Детки супер", – отметила tatiana_kolchanova.

"Как же здорово видеть и слышать такое", – написала Fatimakriventsova.