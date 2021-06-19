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Белка в лесу

Белка хотела украсть еду из птичьей кормушки, но попала в ловушку – смешное видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210619/252069483/Belka-khotela-ukrast-edu-iz-ptichey-kormushki-no-popala-v-lovushku--smeshnoe-video.html

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После такого фиаско у белки навсегда отпадет желание красть чужую еду и лезть в непонятные места.

На кадрах видно, как на улице висит современная кормушка, а на ней сидит птичка. Однако через секунду на кормушку запрыгивает белка. Правда хватается она за свободно крутящуюся часть кормушки, и прыжок по инерции ее раскручивает. А белка, естественно, ничего не может сделать и просто крутится вокруг кормушки, из которой от сильного раскачивания сыпется корм. В какой-то момент скорость вращения увеличивается, и животное отцепляется двумя лапами, а через пару секунд вообще улетает в кусты.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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