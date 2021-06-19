Белка хотела украсть еду из птичьей кормушки, но попала в ловушку – смешное видео

После такого фиаско у белки навсегда отпадет желание красть чужую еду и лезть в непонятные места.
На кадрах видно, как на улице висит современная кормушка, а на ней сидит птичка. Однако через секунду на кормушку запрыгивает белка. Правда хватается она за свободно крутящуюся часть кормушки, и прыжок по инерции ее раскручивает. А белка, естественно, ничего не может сделать и просто крутится вокруг кормушки, из которой от сильного раскачивания сыпется корм. В какой-то момент скорость вращения увеличивается, и животное отцепляется двумя лапами, а через пару секунд вообще улетает в кусты.
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