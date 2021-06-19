Известную песню "Трава у дома" перепели на японском, и это нужно услышать – видео

Пользователи оставляют восторженные комментарии певице, голос которой, по их словам, уносит в детство.
Этот клип снял уроженец России, живущий вместе с женой на ее родине – в Японии. Он стал известен в российском сегменте соцсетей благодаря форуму Pikabu, где пара начала выкладывать видео с японскими вариантами известных российских песен.
Ранее пара уже покорила Сеть японской версией "Миллиона алых роз" Аллы Пугачевой.
Также они перепели известную песню "Прекрасное далеко" композитора Евгения Крылатова.
На Youtube-канале пары можно найти и множество других известных песен в необычном японском исполнении.