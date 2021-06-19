Известную песню "Трава у дома" перепели на японском, и это нужно услышать – видео

Если вы никогда не слышали песню Владимира Мигули, получившую известность благодаря группе "Земляне", на японском языке, то самое время исправить ситуацию

Пользователи оставляют восторженные комментарии певице, голос которой, по их словам, уносит в детство.

Этот клип снял уроженец России, живущий вместе с женой на ее родине – в Японии. Он стал известен в российском сегменте соцсетей благодаря форуму Pikabu, где пара начала выкладывать видео с японскими вариантами известных российских песен.

Ранее пара уже покорила Сеть японской версией "Миллиона алых роз" Аллы Пугачевой.

Также они перепели известную песню "Прекрасное далеко" композитора Евгения Крылатова.

На Youtube-канале пары можно найти и множество других известных песен в необычном японском исполнении.