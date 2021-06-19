13:46 19 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Миллион алых роз Пугачевой по-японски – это нужно услышать. Видео

Известную песню "Трава у дома" перепели на японском, и это нужно услышать – видео

photo: ICHIGO TANUKI / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
6701
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/13/252070309.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210619/252070314/Izvestnuyu-pesnyu-Trava-u-doma-perepeli-na-yaponskom-i-eto-nuzhno-uslyshat--video.html

Если вы никогда не слышали песню Владимира Мигули, получившую известность благодаря группе "Земляне", на японском языке, то самое время исправить ситуацию

Пользователи оставляют восторженные комментарии певице, голос которой, по их словам, уносит в детство.

Этот клип снял уроженец России, живущий вместе с женой на ее родине – в Японии. Он стал известен в российском сегменте соцсетей благодаря форуму Pikabu, где пара начала выкладывать видео с японскими вариантами известных российских песен.

Ранее пара уже покорила Сеть японской версией "Миллиона алых роз" Аллы Пугачевой.

Также они перепели известную песню "Прекрасное далеко" композитора Евгения Крылатова.

На Youtube-канале пары можно найти и множество других известных песен в необычном японском исполнении.

Теги:
Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа испанского фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, серии
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
Жара, давка и путаница в фамилиях: моменты встречи Путина и Байдена
Жара, давка и путаница в фамилиях: моменты встречи Путина и Байдена - видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться