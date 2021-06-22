Рысь ловит белку – невероятная реакция и ловкость хищника на видео

Дикая природа полна сюрпризов, и не всегда у животных все получается так, как они задумывали

Грациозность, красота и быстрота движений большой кошки впечатляет – без этого суровой зимой ей не выжить.

На кадрах видно, как рысь сидит неподалеку от дерева на снегу и всматривается в свою жертву, ожидая ее спуска вниз. Через несколько секунд хищник срывается с места и бежит за белкой.

Вот тут и начинается самое интересное: белка ловко поднимается на верхушку дерева и перепрыгивает на соседнее. Рыси приходится спуститься вниз и вскочить по стволу уже другого дерева, а белка оттуда снова перепрыгивает на первое. Однако большая кошка оказалась проворнее и красиво поймала жертву в прыжке.

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