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Рысь в снегу

Рысь ловит белку – невероятная реакция и ловкость хищника на видео

© CC0 / Pixabay
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28414120
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/16/252096931.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210622/244719921/Rys-lovit-belku--neveroyatnaya-reaktsiya-i-lovkost-khischnika-na-video.html

Дикая природа полна сюрпризов, и не всегда у животных все получается так, как они задумывали

Грациозность, красота и быстрота движений большой кошки впечатляет – без этого суровой зимой ей не выжить.

На кадрах видно, как рысь сидит неподалеку от дерева на снегу и всматривается в свою жертву, ожидая ее спуска вниз. Через несколько секунд хищник срывается с места и бежит за белкой.

Вот тут и начинается самое интересное: белка ловко поднимается на верхушку дерева и перепрыгивает на соседнее. Рыси приходится спуститься вниз и вскочить по стволу уже другого дерева, а белка оттуда снова перепрыгивает на первое. Однако большая кошка оказалась проворнее и красиво поймала жертву в прыжке.

Смотрите на видео также:

Теги:
кошки, животные

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