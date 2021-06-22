Собака и лошадь показали, что значит настоящая дружба и доверие – милое видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, который покоряют сердца пользователей по всему миру

Эти милые кадры излучают тепло и позитив, и невозможно не улыбнуться, глядя на любовь животных друг к другу.

На кадрах видно, как во дворе дома играются собака и лошадь. Пес буквально прыгает обниматься с другом и ложится перед ним на спину, чем показывает полное доверие. Стоит отметить, что лошадь, в свою очередь, тоже ложится рядом с собакой, но боком. А потом и вовсе переворачивается с одного на другой бок через спину, продолжая играться с приятелем.

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