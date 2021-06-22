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Миллион алых роз Пугачевой по-японски – это нужно услышать. Видео

"Миллион алых роз" Пугачевой перепели по-японски, и это нужно услышать – видео

photo: ICHIGO TANUKI / Youtube
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210622/252093312/Million-alykh-roz-Pugachevoy-perepeli-po-yaponski-i-eto-nuzhno-uslyshat--video.html

Если вы никогда не слышали песню знаменитой российской и советской певицы Аллы Пугачевой на японском языке, то самое время исправить ситуацию

История появления песни на японском языке не менее интересна, чем ее исполнение супружеской парой.

Это видео снял уроженец России, живущий вместе с женой на ее родине в Японии. Как он отметил в посте на популярном форуме Pikabu, большинство японцев даже не догадываются, что песня не исконно японская, и когда он раскрывает людям правду, те удивляются.

В Японии же эта песня появилась благодаря певице Токико Като, которая однажды услышала композицию Аллы Пугачевой на пластинке и сильно ей заинтересовалась. Она пригласила российскую певицу в Токио, где они в 1987 году и спели "Миллион алых роз". Именно с этого момента песня и покоряет сердца японцев.

На гитаре в этом видео играет сам автор поста, а поет его жена. К тому же пара добавила в конец композиции часть и на русском. Пользователи Сети отмечают вокальные данные женщины и красоту самой песни на японском, заявляя, что в сочетании получается настоящее чудо.

Пара также покорила Сеть японской версией "Травы у дома" Владимира Мигули.

Также они перепели известную песню "Прекрасное далеко" композитора Евгения Крылатова.

Теги:
Алла Пугачева

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