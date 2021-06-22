"Миллион алых роз" Пугачевой перепели по-японски, и это нужно услышать – видео

История появления песни на японском языке не менее интересна, чем ее исполнение супружеской парой.
Это видео снял уроженец России, живущий вместе с женой на ее родине в Японии. Как он отметил в посте на популярном форуме Pikabu, большинство японцев даже не догадываются, что песня не исконно японская, и когда он раскрывает людям правду, те удивляются.
В Японии же эта песня появилась благодаря певице Токико Като, которая однажды услышала композицию Аллы Пугачевой на пластинке и сильно ей заинтересовалась. Она пригласила российскую певицу в Токио, где они в 1987 году и спели "Миллион алых роз". Именно с этого момента песня и покоряет сердца японцев.
На гитаре в этом видео играет сам автор поста, а поет его жена. К тому же пара добавила в конец композиции часть и на русском. Пользователи Сети отмечают вокальные данные женщины и красоту самой песни на японском, заявляя, что в сочетании получается настоящее чудо.
Пара также покорила Сеть японской версией "Травы у дома" Владимира Мигули.
Также они перепели известную песню "Прекрасное далеко" композитора Евгения Крылатова.