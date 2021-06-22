Сотни тюленей окружили корабль рыбаков и начали есть их пойманную рыбу – невероятное видео

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Интересно, какие эмоции испытывали рыбаки, когда их гигантская сеть с рыбами опустошили.

На кадрах видно, как рыбаки на большом рыболовном корабле с огромной сетью находятся посреди моря. В нее они поймали немало рыб, однако сотни тюленей решили устроить себе пир и пробрались в сетку. И рыбаки тут не могут сделать совершенно ничего – лишь смотреть, как их улов пропадает на глазах.

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