Ребенок во всю танцует под музыку в животе беременной матери – необычное видео

Забавные кадры могут сильно удивить, но хорошее настроение, или может даже желание танцевать, появится точно

Живот мамы буквально трясет от гиперактивности этого еще не родившегося малыша.

Это забавное видео сняла семейная пара из Мексики. Влюбленные включили на телефоне песню La Chona группы Los Tucanes de Tijuana и запечатлели все, что было дальше.

На кадрах видно, как беременная девушка сидит на скамейке, а ее живот трясется без остановки. Если приглядеться, то можно увидеть, что трясется он даже в ритм музыке. Видимо, малышу очень нравится зажигательная музыка и он не может устоять.

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