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Хозяин привел домой щенка, но с ним отказались дружить все кроме кота – милое видео

Хозяин привел домой щенка, но с ним отказались дружить все кроме кота – милое видео

photo: TikTok / @yuki_shreds
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (805)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252108390.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210623/252108440/Khozyain-privel-domoy-schenka-no-s-nim-otkazalis-druzhit-vse-krome-kota--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи Сети отметили, что не смогли сдержать слез, глядя на грустного щенка.

 

Как рассказал хозяин австралийской овчарки по кличке Юки, когда он привел его домой еще щенком, две его других собаки отказались дружить с новоприбывшим животным. Они постоянно от него отдалялись и прятались. Однако от одиночества милого песика спас другой питомец парня – кот, которого он спас, забрав с улицы. И с тех пор они с Юки лучшие друзья. Даже когда Юки вырос, пушистый не перестает с ним играть.

"А что, если твой кот тоже был одинок, пока не появился щенок?" – задалась вопросом одна из пользовательниц.

На вопрос пользователей о том, поладили ли спустя время взрослые собаки с Юки, автор видео ответил, что они тоже подружились, но слишком стары для того, чтобы играть с ним.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (805)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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