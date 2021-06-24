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Мама-кошка доверила охрану новорожденных котят двум овчаркам – умилительное видео

Мама-кошка доверила охрану новорожденных котят двум овчаркам – милое видео

photo: @iustas19 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (806)
14753170
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1d/251600052.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210624/251600119/Mama-koshka-doverila-okhranu-novorozhdennykh-kotyat-dvum-ovcharkam--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кошки всегда переживают за малышей и никого к ним не подпускают, но эта мама доверяет друзьям.

 

На кадрах видно, как светлая кошка лежит вместе со своими новорожденными котятами в коробочке, а рядом с ними по периметру лежат две немецкие овчарки. Мама-кошка позволяет им не только быть снаружи, но "заходить" носом в убежище и трогать своих малышей. И для собак развлечение, и для кошки хорошие няньки-защитники.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (806)
Теги:
кошки, Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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