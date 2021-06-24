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На слушание Папы Римского в Ватикане пришел человек-паук – видео

На слушание Папы Римского в Ватикане пришел человек-паук – видео

photo: The Sun / Youtube
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210624/252113095/Na-slushanie-Papy-Rimskogo-v-Vatikane-prishel-chelovek-pauk--video.html

Среди всех слушателей Папы Римского, одетых в обычную одежду, выделялся лишь один человек

Человек-паук, который пришел на слушание Папы Римского, попал в объективы телекамер и быстро стал популярен в Сети. На кадрах видно, как он сидит вместе с другими людьми и внимательно слушает Папу. После человек-паук даже пожал ему руку и обменялся несколькими фразами.

Как оказалось, супергероем был 27-летний Маттиа Вильярдита из северной Италии, которого в прошлом году президент страны наградил за работу с больными детьми. После того, как Папа Римский узнал о его работе в больницах, он подарил ему место в VIP-секции. В конце аудиенции его представили понтифику, после чего Вильярдита подарил ему маску Человека-паука.

Теги:
Вирусные видео, Папа Римский Франциск

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