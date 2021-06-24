На слушание Папы Римского в Ватикане пришел человек-паук – видео

Человек-паук, который пришел на слушание Папы Римского, попал в объективы телекамер и быстро стал популярен в Сети. На кадрах видно, как он сидит вместе с другими людьми и внимательно слушает Папу. После человек-паук даже пожал ему руку и обменялся несколькими фразами.

Как оказалось, супергероем был 27-летний Маттиа Вильярдита из северной Италии, которого в прошлом году президент страны наградил за работу с больными детьми. После того, как Папа Римский узнал о его работе в больницах, он подарил ему место в VIP-секции. В конце аудиенции его представили понтифику, после чего Вильярдита подарил ему маску Человека-паука.