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Пятилетний мальчик сделал предложение подруге, а она отказала – милое видео детской драмы

Пятилетний мальчик сделал предложение подруге, а она отказала – милое видео детской драмы

photo: @leahsherriff / TikTok
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210624/252115010/Pyatiletniy-malchik-sdelal-predlozhenie-podruge-a-ona-otkazala--miloe-video-detskoy-dramy.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Сама девочка никак не ожидала такой реакции от друга и очень мило пыталась все исправить.

 

На кадрах видно, как мальчик по имени Вудс подходит к девочке, стоящей на крыльце дома, и встает на колено, предлагая ей выйти за него замуж. Попутно он достает из-за спины сделанное своими руками сердце. Подруга же, ни секунду не раздумывая, говорит ему: "Нет". В ответ на это мальчик обиженно говорит: "Боже, какая ты злая!" Его подруга же признается, что она просто не хочет. Не ожидав такого ответа, он со злостью бросает на пол свое сердце и решает уйти восвояси. Девочка же милым и виноватым голосом зовет его по имени, пытаясь вернуть, а когда он уходит все дальше, с такой же интонацией говорит: "Прости".

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Теги:
Дети, Смешные видео, Вирусные видео

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