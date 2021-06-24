Пятилетний мальчик сделал предложение подруге, а она отказала – милое видео детской драмы

Сама девочка никак не ожидала такой реакции от друга и очень мило пыталась все исправить.

На кадрах видно, как мальчик по имени Вудс подходит к девочке, стоящей на крыльце дома, и встает на колено, предлагая ей выйти за него замуж. Попутно он достает из-за спины сделанное своими руками сердце. Подруга же, ни секунду не раздумывая, говорит ему: "Нет". В ответ на это мальчик обиженно говорит: "Боже, какая ты злая!" Его подруга же признается, что она просто не хочет. Не ожидав такого ответа, он со злостью бросает на пол свое сердце и решает уйти восвояси. Девочка же милым и виноватым голосом зовет его по имени, пытаясь вернуть, а когда он уходит все дальше, с такой же интонацией говорит: "Прости".

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