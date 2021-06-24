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Родители привели сына в зоопарк покормить жирафов, но он слегка пожадничал – смешное видео

Родители привели сына в зоопарк покормить жирафов, но он слегка пожадничал – смешное видео

photo: Funny Bits / Youtube
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210624/252117925/Roditeli-priveli-syna-v-zoopark-pokormit-zhirafov-no-on-slegka-pozhadnichal--smeshnoe-video.html

Дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Кажется, он рассчитывал поделиться с животным лишь половиной, и в итоге чуть сам не стал лакомством для жирафа.

На кадрах видно, как отец, мать и сын стоят вместе со своим сыном около небольшого заборчика, за которым живут жирафы. Мама протягивает мальчику большой листок некоего растения, и он, в свою очередь, протягивает еду жирафу. Естественно, жираф хочет забрать листок и поднять голову, вот только мальчик почему-то не выпускает его из рук. В результате животное поднимает ребенка в воздух, и спасать его приходится родителям, которые, к счастью, были рядом. Мама же, вполне заслуженно, заливается смехом.

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Теги:
Дети, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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