Молодой и сонный папа хотел укачать младенца, но кое-что перепутал – забавное видео

Дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Мужчина только недавно стал папой, но уже слишком устал. Настолько, что не смог отличить просто свернутое одеяло от своего маленького чада. И ругать его за это как-то неправильно.

На кадрах видно, как мужчина с закрытыми глазами сидит на кровати, зевает и закутывает малыша в одеяло, чтобы ему было теплее. И в этот момент мать отводит камеру на свои руки, в которых мило лежит новорожденный.

Но это не мешает смотреть мужчине на них с еле открытыми глазами и не замечать, что что-то не так. Он слишком занят зеванием, почесыванием и поправлением одеяла.

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