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Мужчина показал, через что проходит каждый день, чтобы его собака съела корм – видео

Хозяин показал все сложности жизни с привередливой собакой-гурманом – забавное видео

photo: @vpopitdontstop / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (807)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210625/250348707/Khozyain-pokazal-vse-slozhnosti-zhizni-s-priveredlivoy-sobakoy-gurmanom--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Щепотка невидимых специй, 100 грамм невидимых овощей и ноль минут в микроволновке. Корм готов!

 

По словам хозяев, их собака по кличке Элии очень привередлива в еде. Им пришлось попробовать много разных производителей корма, но собаке вечно что-то не нравится. Поэтому они решили прибегнуть к самому крайнему методу – советам из интернета.

В результате хозяевам приходится быть для собаки шеф-поварами: стоять с ее кормом у плиты, нарезать туда невидимые овощи и посыпать все невидимыми специями. Затем не помешает еще и положить миску в микроволновку, чтобы все наверняка приготовилось. Только после этого Элли готова будет пообедать, ведь ее еду готовили так же, как и человеческую.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (807)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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