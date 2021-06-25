Хозяин показал все сложности жизни с привередливой собакой-гурманом – забавное видео

Щепотка невидимых специй, 100 грамм невидимых овощей и ноль минут в микроволновке. Корм готов!

По словам хозяев, их собака по кличке Элии очень привередлива в еде. Им пришлось попробовать много разных производителей корма, но собаке вечно что-то не нравится. Поэтому они решили прибегнуть к самому крайнему методу – советам из интернета.

В результате хозяевам приходится быть для собаки шеф-поварами: стоять с ее кормом у плиты, нарезать туда невидимые овощи и посыпать все невидимыми специями. Затем не помешает еще и положить миску в микроволновку, чтобы все наверняка приготовилось. Только после этого Элли готова будет пообедать, ведь ее еду готовили так же, как и человеческую.

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