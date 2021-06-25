Девушка помогла утиной семье перейти через оживленную трассу – милое видео

Водители понимающе отнеслись к желанию девушке помочь животным и терпеливо ждали.

На кадрах видно, как посреди трассы, посередине разделенной небольшой "зеленой" полосой из деревьев и кустов. Именно там и остались в ловушке утка с десятком ее птенцов. К счастью для них, их заметила неравнодушная девушка, которая решила остановить движение машин, чтобы помочь им перейти на другую сторону. Примечательно, что мама-утка сразу поняла жесты девушки и пошла через дорогу, когда она стала безопасной. Сама героиня видео же в конце показала всем водителям большие пальцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (@poleznye_soveti)

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