Слоненок чихнул слишком громко и испугался самого себя – умилительное видео

Видимо, малыш чихнул первый раз в своей жизни, потому что его реакция на это выглядит очень забавно и мило.

На кадрах видно, как слониха вместе с двумя своими детенышами переходит дорогу. Самый маленький из них оказался очень любопытным и уставился на гостей парка, попутно медленно шагая дальше. В какой-то момент он внезапно чихает и, испугавшись, в спешке бежит к своей маме под смех людей. А она уже готова защитить его от любой напасти – слониха останавливается и грозно поворачивает голову на смеющихся.

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