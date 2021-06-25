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Слоненок чихнул слишком громко и испугался самого себя – умилительное видео

photo: ViralHog / FB
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210625/252125503/Slonenok-chikhnul-slishkom-gromko-i-ispugalsya-samogo-sebya--umilitelnoe-video.html

Животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Видимо, малыш чихнул первый раз в своей жизни, потому что его реакция на это выглядит очень забавно и мило.

На кадрах видно, как слониха вместе с двумя своими детенышами переходит дорогу. Самый маленький из них оказался очень любопытным и уставился на гостей парка, попутно медленно шагая дальше. В какой-то момент он внезапно чихает и, испугавшись, в спешке бежит к своей маме под смех людей. А она уже готова защитить его от любой напасти – слониха останавливается и грозно поворачивает голову на смеющихся.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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