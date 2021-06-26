Водопад в Армении окрасился в черный цвет – видео

Пользователей Сети ужаснул помутневший водопад, и они пытались найти объяснение такому явлению – в этом помог и. о. министра окружающей среды Армении

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Водопад Шаки в Сюникской области окрасился в черный цвет по естественным причинам, заявил исполняющий обязанности министра окружающей среды Армении Романос Петросян Sputnik Армения.

В социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как вода в водопаде окрасилась в грязный черный цвет.

В беседе с корреспондентом Sputnik Армения Петросян заявил, что раз в год в бассейне, в верхней части водопада, проводятся очистительные работы, в связи с чем вода временно получает такой оттенок. По его словам, ничего экстраординарного не случилось.

Водопад Шаки – одна из известных в Армении природных достопримечательностей.