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Туристы у Шакинского водопада в Армении

Водопад в Армении окрасился в черный цвет – видео

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210626/252136838/Vodopad-v-Armenii-okrasilsya-v-chernyy-tsvet--video.html

Пользователей Сети ужаснул помутневший водопад, и они пытались найти объяснение такому явлению – в этом помог и. о. министра окружающей среды Армении

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Водопад Шаки в Сюникской области окрасился в черный цвет по естественным причинам, заявил исполняющий обязанности министра окружающей среды Армении Романос Петросян Sputnik Армения.

В социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как вода в водопаде окрасилась в грязный черный цвет.

В беседе с корреспондентом Sputnik Армения Петросян заявил, что раз в год в бассейне, в верхней части водопада, проводятся очистительные работы, в связи с чем вода временно получает такой оттенок. По его словам, ничего экстраординарного не случилось.

Водопад Шаки – одна из известных в Армении природных достопримечательностей.

Теги:
Вирусные видео, Армения

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