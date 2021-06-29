Попугай устроил в комнате погром и встретил хозяина злобным смехом – забавное видео

На кадрах видно, как попугай какаду стоит на кухне, пол которой усыпан опилками, игрушками, бумагой и много чем еще. Устроил погром милый белый попугай по кличке Снеговик, которому уже 24 года. По словам хозяина, пернатый очень любит смеялся, и такому смеху он научился после того, как услышал его от другой птицы. И судя по всему, его в произошедшем все радует, в отличии от хозяина, которому все придется убирать. Хотя и сам он смеется вместе со своим питомцем. Уж слишком этот смех заразителен.

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