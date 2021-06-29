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Попугай устроил в комнате погром и встретил хозяина злобным смехом – забавное видео

Попугай устроил в комнате погром и встретил хозяина злобным смехом – забавное видео

photo: @dailymail / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (809)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1d/252159283.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210629/252159354/Popugay-ustroil-v-komnate-pogrom-i-vstretil-khozyaina-zlobnym-smekhom--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

На кадрах видно, как попугай какаду стоит на кухне, пол которой усыпан опилками, игрушками, бумагой и много чем еще. Устроил погром милый белый попугай по кличке Снеговик, которому уже 24 года. По словам хозяина, пернатый очень любит смеялся, и такому смеху он научился после того, как услышал его от другой птицы. И судя по всему, его в произошедшем все радует, в отличии от хозяина, которому все придется убирать. Хотя и сам он смеется вместе со своим питомцем. Уж слишком этот смех заразителен.

 

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (809)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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