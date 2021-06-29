Умный пес заставил сесть щенка, чтобы они получили лакомство за выполнение команды – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ему пришлось взять все в свои лапы, чтобы из-за глупого приятеля не остаться ни с чем.

На кадрах видно, как щенок породы доберман по кличке Пикколо и йоркширский терьер по кличке Дозер сидят в комнате за небольшим ограждением. Точнее, сидит только Пикколо, а вот Дозер стоит на двух лапах, опершись на ограждение. Хозяин же дает своим питомцам команду "сидеть". Доберман, увидев, что приятель не обращает никакого внимания, решил взять дело в свои лапы, и насильно посадил его. Хозяин же, смеясь, похвалил его.

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