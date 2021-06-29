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Смышленый пес заставил сесть сородича по команде хозяина, чтобы получить лакомство – видео

Умный пес заставил сесть щенка, чтобы они получили лакомство за выполнение команды – видео

photo: @t_raww83 / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (810)
810
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1d/252160294.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210629/252160382/Umnyy-pes-zastavil-sest-schenka-chtoby-oni-poluchili-lakomstvo-za-vypolnenie-komandy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ему пришлось взять все в свои лапы, чтобы из-за глупого приятеля не остаться ни с чем.

 

На кадрах видно, как щенок породы доберман по кличке Пикколо и йоркширский терьер по кличке Дозер сидят в комнате за небольшим ограждением. Точнее, сидит только Пикколо, а вот Дозер стоит на двух лапах, опершись на ограждение. Хозяин же дает своим питомцам команду "сидеть". Доберман, увидев, что приятель не обращает никакого внимания, решил взять дело в свои лапы, и насильно посадил его. Хозяин же, смеясь, похвалил его.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (810)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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