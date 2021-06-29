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Окружен, но не сломлен: смелый краб не дал львиному прайду себя обидеть – видео

Окружен, но не сломлен: смелый краб не дал львиному прайду себя обидеть – видео

photo: Latest Sightings / Youtube
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210629/252163211/Okruzhen-no-ne-slomlen-smelyy-krab-ne-dal-lvinomu-praydu-sebya-obidet--video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот забавный случай произошел в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. Как рассказал автор видео, он увидел, как один из львов наблюдал за крабом, вылезающим из песка, и решил снять это на видео.

На кадрах видно, как король зверей с интересом смотрит на маленькое создание и преследует, в то время как краб поднимает вверх две клешни, словно предупреждая, что с ним лучше не связываться. Попутно кроха пятится назад, пытаясь уйти в безопасное место.

Однако через некоторое время наблюдать за ним приходит весь львиный прайд. Короли зверей с интересом смотрят на краба и окружают его, обнюхивая, пока он наконец не сбегает в траву, где оказывается в полной безопасности.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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