19:14 29 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7690
  • 100 RUB4.3743
  • USD3.1579
Поиск
Хомяк, познавший всю жестокость мира, покорил пользователей Сети – видео

Хомяк, познавший всю жестокость мира, покорил пользователей Сети – забавное видео

video: UNILAD / FB
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (811)
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1d/252164221.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210629/252164227/Khomyak-poznavshiy-vsyu-zhestokost-mira-pokoril-polzovateley-Seti--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В этих крохотных глазках можно увидеть боль, слезы и неприятие всего мира.

Автор этого видео положил перед своими хомяками прямую линию из еды, чтобы проверить, кто съест ее быстрее. Но все пошло не по плану, и на свет появилось еще более классное видео.

Стоило только автору ролика положить животных на пол, как серый хомяк сразу же принялся поглощать зерна одно за другим. В то же время белый хомяк застыл на месте, со взглядом вдаль. И этот взгляд невозможно даже описать словами, столько в нем разочарования, неопределенности. Кажется, что пушистый думает: "В чем смысл моей жизни"? Он даже не обращает внимания на то, что другой хомяк уже приступил к его порции зерен, а просто думает о смысле бытия.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (811)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана
Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана – видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться