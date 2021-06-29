Хомяк, познавший всю жестокость мира, покорил пользователей Сети – забавное видео

В этих крохотных глазках можно увидеть боль, слезы и неприятие всего мира.

Автор этого видео положил перед своими хомяками прямую линию из еды, чтобы проверить, кто съест ее быстрее. Но все пошло не по плану, и на свет появилось еще более классное видео.

Стоило только автору ролика положить животных на пол, как серый хомяк сразу же принялся поглощать зерна одно за другим. В то же время белый хомяк застыл на месте, со взглядом вдаль. И этот взгляд невозможно даже описать словами, столько в нем разочарования, неопределенности. Кажется, что пушистый думает: "В чем смысл моей жизни"? Он даже не обращает внимания на то, что другой хомяк уже приступил к его порции зерен, а просто думает о смысле бытия.

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