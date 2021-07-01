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Кот и собака устроили битву взглядов, и победитель в ней неоспорим – забавное видео

Кот и собака устроили битву взглядов, и победитель виден без лишних слов – забавное видео

photo: @stephaniecarrowan / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (811)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1d/251604432.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210701/251604471/Kot-i-sobaka-ustroili-bitvu-vzglyadov-i-pobeditel-viden-bez-lishnikh-slov--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Протягивание лапы оппоненту в конце было похоже на призыв к нему признать свое поражение.

 

На кадрах видно, как на кровати лежит собака породы сиба-ину, а рядом с ней расположился бело-серый кот. Он сидит и пристально смотрит на подругу, которая поначалу немного пугается и не смотрит пушистому в глаза. Однако затем она растерянно встает и начинает злиться, пытаясь вывести из себя кота. Вместо этого сиба-ину выводит из себя саму себя, а пушистый ее ни капли не боится и практически не двигается. Лишь в конце он демонстративно протягивает ей лапу. Просит о перемирии? Или признать поражение?

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (811)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео, кошки, Собака

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