Кот случайно включил сигнализацию у машины и исполнил испуганный энергичный танец – видео

Вот что значит найти удобное для себя место и ни за что оттуда не уходить. И пусть весь мир подождет.
На кадрах видно, как уличный кот сидит на капоте джипа, у которого включилась сигнализация. От каждого громкого гудка пушистый вздрагивает и вскакивает, однако спрыгивать он не намерен. Случайная очевидица происходящего, в свою очередь, не может сдержать смех от реакции кота. Пользователи Сети тоже недоумевают, почему он продолжает сидеть на капоте и отмечают его поведение забавным.
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