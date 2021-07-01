Кот случайно включил сигнализацию у машины и исполнил испуганный энергичный танец – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот что значит найти удобное для себя место и ни за что оттуда не уходить. И пусть весь мир подождет.

На кадрах видно, как уличный кот сидит на капоте джипа, у которого включилась сигнализация. От каждого громкого гудка пушистый вздрагивает и вскакивает, однако спрыгивать он не намерен. Случайная очевидица происходящего, в свою очередь, не может сдержать смех от реакции кота. Пользователи Сети тоже недоумевают, почему он продолжает сидеть на капоте и отмечают его поведение забавным.

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