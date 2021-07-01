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Кот случайно включил сигнализацию машины и исполнил испуганный энергичный танец – видео

Кот случайно включил сигнализацию у машины и исполнил испуганный энергичный танец – видео

photo: @salman.khan432 / TIkTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (812)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252180844.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210701/252180899/Kot-sluchayno-vklyuchil-signalizatsiyu-u-mashiny-i-ispolnil-ispugannyy-energichnyy-tanets--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот что значит найти удобное для себя место и ни за что оттуда не уходить. И пусть весь мир подождет.

 

На кадрах видно, как уличный кот сидит на капоте джипа, у которого включилась сигнализация. От каждого громкого гудка пушистый вздрагивает и вскакивает, однако спрыгивать он не намерен. Случайная очевидица происходящего, в свою очередь, не может сдержать смех от реакции кота. Пользователи Сети тоже недоумевают, почему он продолжает сидеть на капоте и отмечают его поведение забавным.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (812)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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