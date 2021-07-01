Достали будить: раздраженный кот сбрасывает трубку звонящего телефона – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

На том конце провода люди не имеют ни малейшего шанса дозвониться до жителей квартиры.

На кадрах видно, как на одной из полок посреди стены лежит белый проводной телефон, который внезапно начинает звонить. Услышав звон, к телефону подбежал черный кот и сразу же схватил зубами провод и приподнял телефон. А потом и вовсе сбросил его вниз. С таким котом ранним утром телефонный звонок точно не разбудит.

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