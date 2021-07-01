Будущее уже здесь: летающая машина совершила первый межгородской перелет – видео

Всего лишь две минуты нужно машине, чтобы она превратилась в самолет, и столько же для обратной трансформации

Этот летающий автомобиль с названием AirCar принадлежит словацкой фирме Klein Vision, и он совершил свой первый испытательный полет между городами. Перелет длился 35 минут, а управлял необычным транспортом сам его создатель.

AirCar вмещает в себя двух пассажиров и может подняться в воздух с небольшой взлетно-посадочной полосы. А для превращения из автомобиля в самолет ему нужно две минуты и 15 секунд.

По словам создателя AirCar, он способен пролететь почти 1 000 километров со средней скоростью 170 километров в час на высоте до 2,5 километра. На разработку и создание летающего авто ушло около двух лет и меньше двух миллионов евро.