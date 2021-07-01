18:03 01 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7639
  • 100 RUB4.3274
  • USD3.1659
Поиск
LIVE:
Лошади впервые в жизни увидели кролика и немножко растерялись – забавное видео

Лошади впервые в жизни увидели кролика и немножко растерялись – забавное видео

photo: Wide web minute / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (814)
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252186617.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210701/252186655/Loshadi-vpervye-v-zhizni-uvideli-krolika-i-nemnozhko-rasteryalis--zabavnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Они не могут определиться, стоит ли им бояться этого крохотного существа или путь безопасен.

На кадрах видно, как два коня идут по протоптанной дорожке в сторону хозяйки, однако на середине пути сидит кролик. Они с опаской смотрят на него и боятся идти вперед. Девушка, в свою очередь, воодушевляет коней и говорит, что их ждет корм. Однако корм им не так уж и интересен, потому что впереди ужасный зверь! Первым пытается пройти то один, то второй конь, но ни один из них не решается это все-таки сделать. В итоге девушка все же прогоняет ушастого, чтобы ее друзья могли наконец пройти.

Сморите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (814)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Праздник в Тбилиси по случаю отмены комендантского часа - видео
Праздник в Тбилиси по случаю отмены "комендантского часа" - видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться