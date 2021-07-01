Лошади впервые в жизни увидели кролика и немножко растерялись – забавное видео

Они не могут определиться, стоит ли им бояться этого крохотного существа или путь безопасен.

На кадрах видно, как два коня идут по протоптанной дорожке в сторону хозяйки, однако на середине пути сидит кролик. Они с опаской смотрят на него и боятся идти вперед. Девушка, в свою очередь, воодушевляет коней и говорит, что их ждет корм. Однако корм им не так уж и интересен, потому что впереди ужасный зверь! Первым пытается пройти то один, то второй конь, но ни один из них не решается это все-таки сделать. В итоге девушка все же прогоняет ушастого, чтобы ее друзья могли наконец пройти.

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