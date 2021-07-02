Огромная скала развалилась на глазах у туриста в США – впечатляющее видео

К счастью, сам очевидец стоял на безопасном расстоянии от места обрушения, и никоим образом не пострадал

Этот удивительный случай произошел у Верхнего озера в штате Мичиган (США). Турист по имени Джон Мартин вместе с группой совершал водную прогулку по озеру, когда внезапно услышал громкий треск.

По словам мужчины, скала трещала около минуты, прежде чем огромный 60-метровый кусок от нее откололся и упал в воду. На кадрах видно, как свидетели происходящего кричат держать лодки, чтобы волна от падения глыбы не перевернула их.

В службе национальных парков США, комментируя ситуацию, заявили, что "всегда существует большая степень неопределенности" относительно того, что именно вызывает расколы скал. Среди возможных вариантов: просачивание воды в трещины в скалах, рост растительности или землетрясения. Изменение температуры и сильная жара также могут повлиять на устойчивость горных пород.