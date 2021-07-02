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Хозяин решил поцеловать своего бультерьера и снял его растерянную реакцию на видео

Хозяин решил поцеловать своего бультерьера и снял его милую реакцию на видео

photo: @sparky_minibullterrier / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (815)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/02/252196037.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210702/252196077/Khozyain-reshil-potselovat-svoego-bulterera-i-snyal-ego-miluyu-reaktsiyu-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Песик настолько утонул в любви, что растерялся и не смог сдержать радостных эмоций.

 

На кадрах видно, как мужчина сидит со своим щенком породы бультерьер по кличке Спарки около двери, выходящей на задний двор. Видимо, они готовятся к прогулке или же вернулись оттуда. Мужчина целует песика в нос, а тот, в свою очередь, немного растерялся. Спарки попятился назад, мило опустил голову, потерся об хозяина и в итоге встал и поцеловал его в ответ.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (815)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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