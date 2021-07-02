Хозяин решил поцеловать своего бультерьера и снял его милую реакцию на видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Песик настолько утонул в любви, что растерялся и не смог сдержать радостных эмоций.

На кадрах видно, как мужчина сидит со своим щенком породы бультерьер по кличке Спарки около двери, выходящей на задний двор. Видимо, они готовятся к прогулке или же вернулись оттуда. Мужчина целует песика в нос, а тот, в свою очередь, немного растерялся. Спарки попятился назад, мило опустил голову, потерся об хозяина и в итоге встал и поцеловал его в ответ.

Смотрите на видео также: