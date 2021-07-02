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Девушка разыграла мужа-итальянца и разломала спагетти перед готовкой – видео его реакции

Девушка разыграла мужа-итальянца и разломала спагетти перед готовкой – видео его реакции

photo: @carloandsarah / TikTok
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210702/252196365/Devushka-razygrala-muzha-italyantsa-i-razlomala-spagetti-pered-gotovkoy--video-ego-reaktsii.html

Видео набрало уже более 30 млн просмотров, и пользователи Сети не могут не умиляться реакции парня, который, даже будучи злым, остается милым

Жесты парня, его мимика и отчаянные крики бесценны – в его глазах она совершила страшное преступление.

 

На кадрах видно, как девушка держит над кастрюлей спагетти и спрашивает у мужа, хватит ли этого для всех. В ответ он говорит, что надо бы добавить еще немного. Девушка, в свою очередь, разламывает спагетти пополам и бросает их в кастрюлю под испуганные крики мужа-итальянца. В его глазах она буквально совершила преступление, ведь в Италии такого делать нельзя.

Вот дальше и следует эмоциональный монолог парня: "Сара, ты сумасшедшая? Я должен есть эту пасту такой короткой? Это не спагетти, так нельзя ломать спагетти. Ты же знаешь, что это противозаконно в Италии?" Нельзя не отметить, что жесты и эмоциональность четко подчеркивают его национальность.

Видео набрало уже более 30 млн просмотров, и это не единственное популярное видео в аккаунте пары. Парня зовут Карло, и он итальянец, а девушка – Сара - родом из США. Отец Сары тоже из Италии, поэтому они семьей частенько ездили туда, где девушка и познакомилась со своим будущим мужем, рассказывая об их трудных отношениях на расстоянии в аккаунте TikTok. Теперь пара постоянно вместе, и они очень любят разыгрывать друг друга в любой удобный момент

Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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