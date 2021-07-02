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Мама-кошка пытается бороться с желанием толкнуть котенка с комода – забавное видео

Мама-кошка пытается бороться с желанием толкнуть котенка с комода – забавное видео

photo: @puppyprincess92 / TIkTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (816)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/02/252197565.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210702/252197601/Mama-koshka-pytaetsya-borotsya-s-zhelaniem-tolknut-kotenka-s-komoda--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Толкать или не толкать – вот в чем вопрос. Внутренняя борьба кошки, решающей судьбу малыша, бесценна.

 

На кадрах видно, как мама-кошка стоит вместе со своим котенком на комоде и смотрит на него странным взглядом. Малыш стоит буквально на его краю, смотря на стоящую неподалеку сушилку. В это же время кошка поднимает свою лапу, словно желая столкнуть котенка, и замирает на несколько секунд, в ходе которых у нее идет внутренняя борьба – толкать или не толкать. К счастью, она решает все же не толкать, и котенок спокойно уходит.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (816)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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