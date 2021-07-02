Мама-кошка пытается бороться с желанием толкнуть котенка с комода – забавное видео

Толкать или не толкать – вот в чем вопрос. Внутренняя борьба кошки, решающей судьбу малыша, бесценна.

На кадрах видно, как мама-кошка стоит вместе со своим котенком на комоде и смотрит на него странным взглядом. Малыш стоит буквально на его краю, смотря на стоящую неподалеку сушилку. В это же время кошка поднимает свою лапу, словно желая столкнуть котенка, и замирает на несколько секунд, в ходе которых у нее идет внутренняя борьба – толкать или не толкать. К счастью, она решает все же не толкать, и котенок спокойно уходит.

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