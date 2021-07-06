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Маленький ребенок улыбается

Эмоции смотрящего любимый мультик младенца покорили сердца пользователей Сети – видео

© CC0 / Pixabay / vborodinova
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210706/252224541/Emotsii-smotryaschego-lyubimyy-multik-mladentsa-pokorili-serdtsa-polzovateley-Seti--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Восторженная реакция малыша бесценна. Интересно, как он воспринимает мультик и что в это время думает.

На кадрах видно, как малыш сидит на кровати и смотрит мультфильм. Его эмоции меняются буквально ежесекундно – от радости до любопытства, от смеха до сомнений. И выглядит это невероятно мило и забавно.

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Публикация от Юмор l Приколы l Сериалы (@dydka_tv)

"Какая прелесть! Сколько эмоций!", "Какой милый малыш! Спасибо за позитив", "Так интересно, как они все это воспринимают", – такие комментарии оставляют пользователи Сети.

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Теги:
Дети, Смешные видео, Вирусные видео

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