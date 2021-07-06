Эмоции смотрящего любимый мультик младенца покорили сердца пользователей Сети – видео

Восторженная реакция малыша бесценна. Интересно, как он воспринимает мультик и что в это время думает.
На кадрах видно, как малыш сидит на кровати и смотрит мультфильм. Его эмоции меняются буквально ежесекундно – от радости до любопытства, от смеха до сомнений. И выглядит это невероятно мило и забавно.
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"Какая прелесть! Сколько эмоций!", "Какой милый малыш! Спасибо за позитив", "Так интересно, как они все это воспринимают", – такие комментарии оставляют пользователи Сети.
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